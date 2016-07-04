欧洲个股：欧洲央行要求意大利西雅那银行进一步努力解决坏账--报载

《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
路透米兰7月4日 - 据报纸La Repubblica周一报导，欧洲央行已经致函意大利西雅那银行(Banca MPS) ，要求其拿出一个新的将不良贷款降至适度水平的三年期业务计划。
报导称，该要求意味着西雅那银行必须将不良贷款减少约100亿欧元(110亿美元)，并设定更为严格的目标，而该行才刚在去年业务计画中设立了到2018年的的各项目标。报导未说明消息来源。
在意大利的银行中，西雅那银行的坏账率最高，在其贷款账目中占41%。
La Repubblica称，西雅那银行是在英国举行退欧公投之前的一天收到上述信函的。
据欧盟一位发言人周日表示，意大利正与欧盟执委会磋商，想设计一个方案，动用公共资金来调整意大利银行业的资本结构，从而减少银行投资者受到的损失。据晚邮报(Corriere della Sera)周日报导，西雅那银行可能在接受公共援助的银行之列。报导未说明消息来源。
西雅那银行对此未立即置评，欧洲央行方面也未能立即联系到相关人士发表评论。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
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