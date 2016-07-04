欧洲个股：欧洲央行要求意大利西雅那银行进一步努力解决坏账--报载

路透米兰7月4日 - 据报纸La Repubblica周一报导，欧洲央行已经致函意大利西雅那银行(Banca MPS) ，要求其拿出一个新的将不良贷款降至适度水平的三年期业务计划。

报导称，该要求意味着西雅那银行必须将不良贷款减少约100亿欧元(110亿美元)，并设定更为严格的目标，而该行才刚在去年业务计画中设立了到2018年的的各项目标。报导未说明消息来源。

在意大利的银行中，西雅那银行的坏账率最高，在其贷款账目中占41%。

La Repubblica称，西雅那银行是在英国举行退欧公投之前的一天收到上述信函的。

据欧盟一位发言人周日表示，意大利正与欧盟执委会磋商，想设计一个方案，动用公共资金来调整意大利银行业的资本结构，从而减少银行投资者受到的损失。据晚邮报(Corriere della Sera)周日报导，西雅那银行可能在接受公共援助的银行之列。报导未说明消息来源。