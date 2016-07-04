国际油市：原油价格上涨，沙特称市场正趋于平衡

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“多头们似乎又在不遗余力地将市场维持在50美元上方，”石油经纪商Freight Investor Services的Matt Stanley说。
据沙特新闻社(SPA)报导，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)和石油输出国组织(OPEC)候任秘书长巴尔金都一致认为，国际油市正趋于平衡，油价开始稳定。
不过，Stanley称也有迹象显示油价可能很快再次下滑，指出汽油需求停滞，加拿大和尼日利亚产出改善。
在亚洲炼厂原本就准备进入维护期之际，疲弱的利润率促使炼厂削减产能利用率，这将导致石油需求和价格承压。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，截至6月28日当周，基金经理人削减美国原油期货和期权的净多仓。(完)
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(编译 郑茵/艾茂林; 审校 张涛)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透1月17日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓及同期全球最大 白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓情况均未在各自网站公布。 以下为两支ETF的周五持仓量情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月13日 25,976,712.5 1月13日 -- -- iShares 338,356,236.2 1月13日 338,356,236.2 1月13日 -- -- (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金
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