国际油市：原油价格上涨，沙特称市场正趋于平衡

“多头们似乎又在不遗余力地将市场维持在50美元上方，”石油经纪商Freight Investor Services的Matt Stanley说。

据沙特新闻社(SPA)报导，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)和石油输出国组织(OPEC)候任秘书长巴尔金都一致认为，国际油市正趋于平衡，油价开始稳定。

不过，Stanley称也有迹象显示油价可能很快再次下滑，指出汽油需求停滞，加拿大和尼日利亚产出改善。

在亚洲炼厂原本就准备进入维护期之际，疲弱的利润率促使炼厂削减产能利用率，这将导致石油需求和价格承压。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，截至6月28日当周，基金经理人削减美国原油期货和期权的净多仓。(完)

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