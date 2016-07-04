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债券 | 2016年 7月 4日 星期一 15:08 BJT

标题新闻：西班牙6月登记失业人口较前月下降3.2%至377万人，总失业人口达到2009年9月来最低--劳工部

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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