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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 15:19 BJT

澳洲股市：收盘上涨，受助于矿业股涨势

路透悉尼7月4日 - 澳洲股市周一收高，工业及贵金属矿商大幅上涨，盖过了政局不确定性的影响；此前澳洲大选结果未能有明确的胜方。

S&P/ASX 200指数 收高0.67%或35点至5,281.8点。(完)

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