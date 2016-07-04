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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 15:41 BJT

全球金市：金价脱离近两年高位，银价突破每盎司21美元

“银市有些多空交战，许多中国市场人士作空，”渣打全球金属交易主管Jeremy East表示。

他称，上海期货交易所交易涨停，因本地市场人士过去几天积极回补空头部位，特别是在周一。

“一旦本地市场涨停，空头回补买盘会扩散至伦敦市场。”

中国从镍到棉等等大宗商品市场周一大涨，因预期中国将释出更多刺激措施以提振经济，从而擦亮原物料需求前景。

MKS交易员Sam Laughlin表示，全球不确定性可能会持续带动近期贵金属涨势，但他警告称可能会有剧烈震荡的时间。

路透技术分析师王涛表示，现货金料将突破1,351美元阻力，并升至下一道阻力位1,367美元。(完)

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全球金市 COMEX金持仓

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金属期市 LME库存变化

(编译 孙国玉/张明钧; 审校 刘秀红/艾茂林)

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