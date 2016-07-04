《中国上海证交所A+B股股价对比表》--7月4日

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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路透香港7月4日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:34时,1美元=6.6628 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 10.72 0.875 1.84 市北高新 24.24 1.238 2.94 大众交通 6.83 0.795 1.29 永生投资 14.53 1.767 1.23 老凤祥 42.28 3.662 1.73 S中纺机 14.55 0.588 3.71 鼎立股份 8.15 0.694 1.76 氯碱化工 13.4 0.799 2.52 双钱股份 19.96 1.116 2.68 海立股份 12.41 0.807 2.31 浦东金桥 24.9 1.692 2.21 外高桥 19.94 1.782 1.68 ST联华 11.64 1.24 1.41 锦江投资 30.2 1.751 2.59 中路股份 31.18 2.284 2.05 金山开发 15.21 0.917 2.49 海欣股份 14.19 0.806 2.64 耀皮玻璃 6.35 0.679 1.40 大江股份 8.55 0.605 2.12 上柴股份 14.49 0.878 2.48 丹化科技 6.59 0.585 1.69 上海三毛 15.36 1.393 1.65 友谊股份 12.31 1.521 1.21 上工申贝 13.71 1.076 1.91 上海机电 19.55 2.087 1.41 宝信软件 24.33 1.919 1.90 上海物贸 14.12 1.026 2.07 自仪股份 15.42 1.474 1.57 上海普天 43.13 1.785 3.63 陆家嘴 22.83 1.575 2.18 华新水泥 6.72 0.639 1.58 锦江股份 33.69 2.572 1.97 鄂尔多斯 7.89 0.866 1.37 华电能源 5.05 0.512 1.48 SST天海 6.11 0.528 1.74 大名城 9.67 0.882 1.65 东方通信 8.49 0.76 1.68 黄山旅游 16.56 1.434 1.73 开开实业 19.08 1.496 1.91 海南航空 3.22 0.649 0.74 ST轻骑 5.78 0.527 1.65 振华重工 4.34 0.486 1.34 锦州港 4.12 0.536 1.15 九龙山 5.79 0.613 1.42 凌云股份 15.44 1.408 1.65 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘 (整理 梁慧仪)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。