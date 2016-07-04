《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月4日

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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路透香港7月4日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:35时,1港元=0.85875人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 13.28 7.19 2.15 南玻 11.32 6.13 2.15 深康佳 4.82 2.93 1.92 ST中华 10.79 5.06 2.48 ST中冠 12.17 4.97 2.85 深深宝 13.51 6.25 2.52 深华发 21.50 7.75 3.23 深赤湾 15.79 11.97 1.54 特力 73.92 24.46 3.52 飞亚达 11.90 7.14 1.94 一致药业 64.81 45.53 1.66 深深房 10.34 5.34 2.25 ST盛润 7.26 5.92 1.43 深南电 12.49 5.32 2.73 深纺织 13.44 7.71 2.03 方大集团 18.93 7.78 2.83 深国商 25.69 10.63 2.81 深赛格 10.93 5.23 2.43 宝石 8.67 5.32 1.90 小天鹅 33.85 27.92 1.41 粤高速 5.55 3.87 1.67 晨鸣纸业 8.05 5.95 1.58 ST珠江 9.84 5.83 1.97 美菱电器 6.08 4.39 1.61 大冷股份 11.50 6.29 2.13 粤电力 5.12 3.62 1.65 佛山照明 11.17 6.15 2.12 江铃汽车 24.81 20.30 1.42 沙隆达 10.68 6.79 1.83 苏常柴 9.08 4.85 2.18 威孚高科 20.43 16.62 1.43 古井贡酒 47.59 31.79 1.74 ST东海 14.31 6.68 2.49 长安汽车 14.08 11.30 1.45 京东方 2.34 1.87 1.46 鲁泰 11.39 10.08 1.32 本钢板材 7.68 2.51 3.56 张裕 40.48 23.50 2.01 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。