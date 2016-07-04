《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月4日

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
路透香港7月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:06时，1港元=0.85866人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为31.79%，高于上交易日收盘的31.63%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.54 4.28 1.24 建设银行 4.80 5.15 1.09 中国银行 3.25 3.14 1.21 农业银行 3.27 2.87 1.33 招商银行 17.72 17.56 1.18 中信银行 5.73 4.75 1.40 交通银行 5.73 4.96 1.35 民生银行 9.02 7.48 1.40 中国人寿 21.33 16.86 1.47 中国平安 32.44 34.75 1.09 中国太保 27.43 26.50 1.21 中信证券 16.60 17.16 1.13 新华人寿 41.42 28.20 1.71 海通证券 15.85 13.14 1.40 华能国际 7.80 4.88 1.86 大唐发电 3.95 2.23 2.06 华电国际 5.01 3.70 1.58 中煤能源 5.49 4.15 1.54 中国神华 14.29 14.44 1.15 中国石油 7.29 5.35 1.59 兖州煤业 12.39 5.07 2.85 中国石化 4.77 5.62 0.99 上海石化 6.34 3.61 2.05 中海油服 12.44 6.08 2.38 仪征化纤 3.88 1.53 2.95 中国铝业 3.91 2.60 1.75 江西铜业 14.78 9.34 1.84 洛阳钼业 4.28 1.84 2.71 紫金矿业 3.51 2.74 1.49 马钢股份 2.49 1.77 1.64 鞍钢股份 3.95 3.79 1.21 重庆钢铁 2.52 1.74 1.69 海螺水泥 14.94 18.96 0.92 洛阳玻璃 27.33 4.59 6.93 京城机电 8.43 2.96 3.32 中联重科 4.17 2.46 1.97 金隅股份 7.93 2.37 3.90 中国国航 6.93 5.39 1.50 东方航空 6.66 3.92 1.98 南方航空 7.06 4.35 1.89 中国远洋 5.20 2.74 2.21 中海集运 4.04 1.63 2.89 中集集团 14.40 9.61 1.75 中海发展 6.06 4.47 1.58 宁沪高速 8.36 10.56 0.92 深高速 7.90 6.97 1.32 成渝高速 4.86 2.65 2.14 皖通高速 14.94 6.11 2.85 广深铁路 3.97 3.70 1.25 中国南车 9.23 6.93 1.55 中国交建 10.70 8.31 1.50 中国铁建 9.99 9.51 1.22 中国中铁 7.02 5.79 1.41 长城汽车 9.36 6.71 1.62 比亚迪 61.45 46.55 1.54 广汽集团 23.99 9.67 2.89 青岛啤酒 29.30 26.70 1.28 白云山 24.63 18.32 1.57 新华制药 10.94 4.79 2.66 海信科龙 8.17 3.45 2.76 南京熊猫 16.09 5.89 3.18 晨鸣纸业 8.05 5.73 1.64 上海医药 18.32 17.50 1.22 中兴通讯 14.42 9.62 1.75 东方电气 9.98 6.13 1.90 潍柴动力 7.95 8.10 1.14 东北电气 6.66 2.81 2.76 广船国际 28.81 12.06 2.78 昆明机床 6.32 2.30 3.20 一拖股份 9.68 3.98 2.83 北辰实业 4.27 2.39 2.08 创业环保 7.89 3.61 2.55 中国中冶 3.74 2.36 1.85 金风科技 15.26 10.90 1.63 丽珠 47.28 34.80 1.58 万科 21.99 16.22 1.58 郑煤机 5.81 3.30 2.05 大连港 5.92 3.43 2.01 山东墨龙 8.98 3.07 3.41 浙江世宝 32.28 8.85 4.25 复星医药 19.32 18.94 1.19 光大银行 3.82 3.55 1.25 东江环保 17.41 13.20 1.54 上海电气 7.63 3.26 2.73 广发证券 17.10 17.80 1.12 华泰证券 20.40 16.68 1.42 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。 如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。