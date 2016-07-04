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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 16:07 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--7月4日

路透香港7月4日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:06时，1港元=0.85866人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价
为31.79%，高于上交易日收盘的31.63%。
    
   公司名      A股代码      H股代码     A股价格(元)   H股价格(港元)     A/H股比价
 工商银行                                       4.54            4.28           1.24
 建设银行                                       4.80            5.15           1.09
 中国银行                                       3.25            3.14           1.21
 农业银行                                       3.27            2.87           1.33
 招商银行                                      17.72           17.56           1.18
 中信银行                                       5.73            4.75           1.40
 交通银行                                       5.73            4.96           1.35
 民生银行                                       9.02            7.48           1.40
 中国人寿                                      21.33           16.86           1.47
 中国平安                                      32.44           34.75           1.09
 中国太保                                      27.43           26.50           1.21
 中信证券                                      16.60           17.16           1.13
 新华人寿                                      41.42           28.20           1.71
 海通证券                                      15.85           13.14           1.40
 华能国际                                       7.80            4.88           1.86
 大唐发电                                       3.95            2.23           2.06
 华电国际                                       5.01            3.70           1.58
 中煤能源                                       5.49            4.15           1.54
 中国神华                                      14.29           14.44           1.15
 中国石油                                       7.29            5.35           1.59
 兖州煤业                                      12.39            5.07           2.85
 中国石化                                       4.77            5.62           0.99
 上海石化                                       6.34            3.61           2.05
 中海油服                                      12.44            6.08           2.38
 仪征化纤                                       3.88            1.53           2.95
 中国铝业                                       3.91            2.60           1.75
 江西铜业                                      14.78            9.34           1.84
 洛阳钼业                                       4.28            1.84           2.71
 紫金矿业                                       3.51            2.74           1.49
 马钢股份                                       2.49            1.77           1.64
 鞍钢股份                                       3.95            3.79           1.21
 重庆钢铁                                       2.52            1.74           1.69
 海螺水泥                                      14.94           18.96           0.92
 洛阳玻璃                                      27.33            4.59           6.93
 京城机电                                       8.43            2.96           3.32
 中联重科                                       4.17            2.46           1.97
 金隅股份                                       7.93            2.37           3.90
 中国国航                                       6.93            5.39           1.50
 东方航空                                       6.66            3.92           1.98
 南方航空                                       7.06            4.35           1.89
 中国远洋                                       5.20            2.74           2.21
 中海集运                                       4.04            1.63           2.89
 中集集团                                      14.40            9.61           1.75
 中海发展                                       6.06            4.47           1.58
 宁沪高速                                       8.36           10.56           0.92
 深高速                                         7.90            6.97           1.32
 成渝高速                                       4.86            2.65           2.14
 皖通高速                                      14.94            6.11           2.85
 广深铁路                                       3.97            3.70           1.25
 中国南车                                       9.23            6.93           1.55
 中国交建                                      10.70            8.31           1.50
 中国铁建                                       9.99            9.51           1.22
 中国中铁                                       7.02            5.79           1.41
 长城汽车                                       9.36            6.71           1.62
 比亚迪                                        61.45           46.55           1.54
 广汽集团                                      23.99            9.67           2.89
 青岛啤酒                                      29.30           26.70           1.28
 白云山                                        24.63           18.32           1.57
 新华制药                                      10.94            4.79           2.66
 海信科龙                                       8.17            3.45           2.76
 南京熊猫                                      16.09            5.89           3.18
 晨鸣纸业                                       8.05            5.73           1.64
 上海医药                                      18.32           17.50           1.22
 中兴通讯                                      14.42            9.62           1.75
 东方电气                                       9.98            6.13           1.90
 潍柴动力                                       7.95            8.10           1.14
 东北电气                                       6.66            2.81           2.76
 广船国际                                      28.81           12.06           2.78
 昆明机床                                       6.32            2.30           3.20
 一拖股份                                       9.68            3.98           2.83
 北辰实业                                       4.27            2.39           2.08
 创业环保                                       7.89            3.61           2.55
 中国中冶                                       3.74            2.36           1.85
 金风科技                                      15.26           10.90           1.63
 丽珠                                          47.28           34.80           1.58
 万科                                          21.99           16.22           1.58
 郑煤机                                         5.81            3.30           2.05
 大连港                                         5.92            3.43           2.01
 山东墨龙                                       8.98            3.07           3.41
 浙江世宝                                      32.28            8.85           4.25
 复星医药                                      19.32           18.94           1.19
 光大银行                                       3.82            3.55           1.25
 东江环保                                      17.41           13.20           1.54
 上海电气                                       7.63            3.26           2.73
 广发证券                                      17.10           17.80           1.12
 华泰证券                                      20.40           16.68           1.42
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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