表格：外资在韩国股市买超1,723亿韩元，连续第四日买超

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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路透首尔7月4日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0724GMT，外资在韩国股市买超1,72 3亿韩元，为连续第四个交易日买超，期间累计买超规模为8,876亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 7月 4日 172.3 -136.7 -68.0 ^7月 1日 252.5 -90.8 -205.3 6月30日 403.4 -248.6 38.2 6月29日 58.3 -63.3 -22.4 6月28日 -368.0 154.2 167.5 6月27日 -237.2 408.2 -216.4 6月24日 -149.8 55.3 34.9 6月23日 29.1 189.1 -264.7 6月22日 30.0 172.9 -250.8 6月21日 -110.0 -30.4 90.8 6月20日 20.7 116.1 -181.2 6月17日 -98.1 56.9 -7.2 6月16日 42.3 -209.6 116.4 6月15日 -21.1 -57.2 168.1 6月14日 -105.3 -180.6 226.9 ---------------------------------------------------- 本月以来 424.8 -227.5 -273.3 ---------------------------------------------------- 今年以来 4,126.4 -1,398.4 -3,762.1 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。