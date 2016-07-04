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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 15:43 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,723亿韩元，连续第四日买超

路透首尔7月4日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0724GMT，外资在韩国股市买超1,72
3亿韩元，为连续第四个交易日买超，期间累计买超规模为8,876亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     7月 4日       172.3         -136.7          -68.0
    ^7月 1日       252.5          -90.8         -205.3
     6月30日       403.4         -248.6           38.2
     6月29日        58.3          -63.3          -22.4
     6月28日      -368.0          154.2          167.5
     6月27日      -237.2          408.2         -216.4
     6月24日      -149.8           55.3           34.9
     6月23日        29.1          189.1         -264.7
     6月22日        30.0          172.9         -250.8
     6月21日      -110.0          -30.4           90.8
     6月20日        20.7          116.1         -181.2
     6月17日       -98.1           56.9           -7.2
     6月16日        42.3         -209.6          116.4
     6月15日       -21.1          -57.2          168.1
     6月14日      -105.3         -180.6          226.9
     ----------------------------------------------------
    本月以来       424.8         -227.5         -273.3
    ----------------------------------------------------
    今年以来     4,126.4       -1,398.4       -3,762.1
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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