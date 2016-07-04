金属期市：伦敦期铜升至两个月高位，市场憧憬中国出台刺激措施

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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上海期交所主力期铜 收高2.8%至每吨38,410元。
上周五公布的官方数据显示，中国6月制造业陷入停滞，令有关政府很快将不得不推出更多刺激措施来提振疲软经济的预期升温。
股市上涨亦给工业金属带来全面支撑。
亚洲股市周一摆脱稍早跌幅微涨，而澳元因周末大选未出现明显获胜者而承压。
三个月期镍 涨至高点每吨10,160美元，为11月3日来最高，上周五上涨5.6%。
中国企业更多地购买液态铝，造成铝锭短缺，从而推高指标铝价格 ，这一消息支撑了铝价。
铝的短缺在上周五进一步凸显。当日公布的每周库存报告显示，上海期交所铝库存减少11.5%至163,664吨。
这意味着上海期交所的铝库存已较3月中旬的341,615吨减少逾一半。
LME期铝 近持平于每吨1,664.50美元；上海期铝 涨0.4%至每吨12,535元人民币。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 张涛)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。