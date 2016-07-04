《全球汇市》澳元摆脱盘初震荡走势反弹，汇市逐渐恢复平静

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1127 1.1135 -0.07 +2.46 1.0860
美元/日圆 102.68 102.51 +0.17 -14.65 120.30
欧元/日圆 114.27 114.16 +0.10 -12.42 130.47
美元/瑞郎 0.9741 0.9726 +0.15 -2.77 1.0018
英镑/美元 1.3292 1.3261 +0.23 -9.81 1.4738
美元/加元 1.2881 1.2915 -0.26 -6.92 1.3839
美元/离岸人民币 6.6742 6.6763 -0.03 +1.62 6.5680
澳元/美元 0.7516 0.7497 +0.25 +3.31 0.7275
新西兰元/美元 0.7185 0.7167 +0.25 +5.27 0.6825
欧元/瑞郎 1.0843 1.0835 +0.07 -0.40 1.0886
欧元/英镑 0.8370 0.8393 -0.27 +13.61 0.7367
欧元/瑞典克朗 9.3962 9.3954 +0.01 +2.46 9.1705
美元/挪威克朗 8.3315 8.3370 -0.07 -5.75 8.8398
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/郑茵/王洋/刘秀红/蔡美珍；审校 张涛/张明钧)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。