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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 15:57 BJT

《全球汇市》澳元摆脱盘初震荡走势反弹，汇市逐渐恢复平静

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1127 1.1135 -0.07 +2.46 1.0860

美元/日圆 102.68 102.51 +0.17 -14.65 120.30

欧元/日圆 114.27 114.16 +0.10 -12.42 130.47

美元/瑞郎 0.9741 0.9726 +0.15 -2.77 1.0018

英镑/美元 1.3292 1.3261 +0.23 -9.81 1.4738

美元/加元 1.2881 1.2915 -0.26 -6.92 1.3839

美元/离岸人民币 6.6742 6.6763 -0.03 +1.62 6.5680

澳元/美元 0.7516 0.7497 +0.25 +3.31 0.7275

新西兰元/美元 0.7185 0.7167 +0.25 +5.27 0.6825

欧元/瑞郎 1.0843 1.0835 +0.07 -0.40 1.0886

欧元/英镑 0.8370 0.8393 -0.27 +13.61 0.7367

欧元/瑞典克朗 9.3962 9.3954 +0.01 +2.46 9.1705

美元/挪威克朗 8.3315 8.3370 -0.07 -5.75 8.8398

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/郑茵/王洋/刘秀红/蔡美珍；审校 张涛/张明钧)

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