台湾货币市场：6月提存期银行超额准备1兆2,622亿台币，较上期增17.56%

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
路透台北7月4日 - 台湾拆款中心 公布的数据显示，银行体系共70家主要银行6月提存期累计超额准备为1兆(万亿)2,622亿台币，较上提存期增1,885亿，或17.56%。
以下为2012年起每提存期截止日时的累积超额准备数字一览(单位：亿台币)：
提存期底 超额准备 较上期增减
2016年
7月1日 12,622 +1,885
6月3日 10,737 +265
5月3日 10,472 -97
4月3日 10,569 +163
3月3日 10,406 -1,796
2月3日 12,202 +2,169
2015年
12月31日 10,033 +82
12月3日 9,951 +376
11月3日 9,575 -46
10月3日 9,621 +950
9月3日 8,671 +1,735
8月3日 6,936 +65
7月3日 6,871 -928
6月3日 7,799 -1,654
5月3日 9,453 +1,243
4月2日 8,210 -1,941
3月3日 10,151 -688
2月3日 10,839 +1,899 2014年12月31日 8,940 +1,967
12月3日 6,973 +3,805
11月3日 3,168 -393
10月3日 3,561 -166
09月3日 3,727 -110
08月1日 3,837 -27
07月3日 3,864 -168
06月3日 4,032 +690
05月3日 3,342 -543
04月3日 3,885 +1,607
03月3日 2,278 -4,855
02月3日 7,133 +2,325
01月3日 4,808 +990 2013年12月3日 3,818 -3,430
11月3日 7,248 +2,063
10月3日 5,185 +428
9月3日 4,757 -461
8月3日 5,218 -265
7月3日 5,483 +472
6月3日 5,011 -4,344
5月3日 9,355 +5,193
4月3日 4,162 -1,869
3月3日 6,031 +483
2月3日 5,548 +1,135
1月3日 4,413 +839 2012年12月3日 3,574 -136
11月3日 3,710 +28
10月3日 3,682 +630
9月3日 3,052 +439
8月3日 2,613 +709
7月3日 1,904 -466
6月3日 2,370 +627
5月3日 1,743 +680
4月3日 1,063 -1,392
3月3日 2,455 +22 2月3日 2,433 +866
1月3日 1,567 -316
台湾央行自2014年11月提存期起(11月4日至12月3日)将申报超额准备的银行由原先的39家扩充至70家。
参看当日超额准备历史数据，请点选
注：若无遇上假日，台湾银行体系准备金提存期基本为每月4日起至次月3日止。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。