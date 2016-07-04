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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 17:12 BJT

台湾货币市场：6月提存期银行超额准备1兆2,622亿台币，较上期增17.56%

路透台北7月4日 - 台湾拆款中心 公布的数据显示，银行体系共70家主要银行6月提存期累计超额准备为1兆(万亿)2,622亿台币，较上提存期增1,885亿，或17.56%。

以下为2012年起每提存期截止日时的累积超额准备数字一览(单位：亿台币)：

提存期底 超额准备 较上期增减

2016年

7月1日 12,622 +1,885

6月3日 10,737 +265

5月3日 10,472 -97

4月3日 10,569 +163

3月3日 10,406 -1,796

2月3日 12,202 +2,169

2015年

12月31日 10,033 +82

12月3日 9,951 +376

11月3日 9,575 -46

10月3日 9,621 +950

9月3日 8,671 +1,735

8月3日 6,936 +65

7月3日 6,871 -928

6月3日 7,799 -1,654

5月3日 9,453 +1,243

4月2日 8,210 -1,941

3月3日 10,151 -688

2月3日 10,839 +1,899 2014年12月31日 8,940 +1,967

12月3日 6,973 +3,805

11月3日 3,168 -393

10月3日 3,561 -166

09月3日 3,727 -110

08月1日 3,837 -27

07月3日 3,864 -168

06月3日 4,032 +690

05月3日 3,342 -543

04月3日 3,885 +1,607

03月3日 2,278 -4,855

02月3日 7,133 +2,325

01月3日 4,808 +990 2013年12月3日 3,818 -3,430

11月3日 7,248 +2,063

10月3日 5,185 +428

9月3日 4,757 -461

8月3日 5,218 -265

7月3日 5,483 +472

6月3日 5,011 -4,344

5月3日 9,355 +5,193

4月3日 4,162 -1,869

3月3日 6,031 +483

2月3日 5,548 +1,135

1月3日 4,413 +839 2012年12月3日 3,574 -136

11月3日 3,710 +28

10月3日 3,682 +630

9月3日 3,052 +439

8月3日 2,613 +709

7月3日 1,904 -466

6月3日 2,370 +627

5月3日 1,743 +680

4月3日 1,063 -1,392

3月3日 2,455 +22 　　　 2月3日 2,433 +866

1月3日 1,567 -316

台湾央行自2014年11月提存期起(11月4日至12月3日)将申报超额准备的银行由原先的39家扩充至70家。

参看当日超额准备历史数据，请点选

注：若无遇上假日，台湾银行体系准备金提存期基本为每月4日起至次月3日止。(完) (记者 董永年 ；审校 罗两莎)

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