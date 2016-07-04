欧元债市：公债收益率上升，焦点从英国退欧转向债券供应

《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
在传闻ECB将出台更多刺激措施之际，西班牙公债上涨，因代理首相拉霍伊有望能够组建新政府。他领导下的人民党未能在6月26日的选举中赢得多数，但得票数最多，并且较12月选举扩大了领先优势。
“现在关注焦点是西班牙将宣布的一项新的10年期公债发行，当下收益率处在低位，而市场对西班牙选举也给出了乐观的回应，”德国商业银行利率策略师David Schnautz说。“问题在于西班牙的新债能取得多大的成功。”
西班牙10年期公债收益率 上升2个基点至1.17%，脱离上周五触及的逾一年低点1.09%。
欧元区公债的收益率全线走升1-3个基点。
西班牙计划发行到2021年、2024年、2025年和2030年到期的公债。奥地利将在周二发行11亿欧元公债，德国周三举行两年期公债标售，法国周四将发行90-100亿欧元固定利率长期债券。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 孙国玉/王洋; 审校 蔡美珍/张明钧)
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.585% -1.0 0.595% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.38 +0.10 150.28 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场