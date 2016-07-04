欧元债市：公债收益率上升，焦点从英国退欧转向债券供应

在传闻ECB将出台更多刺激措施之际，西班牙公债上涨，因代理首相拉霍伊有望能够组建新政府。他领导下的人民党未能在6月26日的选举中赢得多数，但得票数最多，并且较12月选举扩大了领先优势。

“现在关注焦点是西班牙将宣布的一项新的10年期公债发行，当下收益率处在低位，而市场对西班牙选举也给出了乐观的回应，”德国商业银行利率策略师David Schnautz说。“问题在于西班牙的新债能取得多大的成功。”

西班牙10年期公债收益率 上升2个基点至1.17%，脱离上周五触及的逾一年低点1.09%。

欧元区公债的收益率全线走升1-3个基点。

西班牙计划发行到2021年、2024年、2025年和2030年到期的公债。奥地利将在周二发行11亿欧元公债，德国周三举行两年期公债标售，法国周四将发行90-100亿欧元固定利率长期债券。(完)

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