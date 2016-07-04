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市场报道 | 2016年 7月 4日 星期一 16:08 BJT

《汇市简讯》英镑/美元测试并跌破1.30看来只是时间问题

0754GMT
    
    * 英国公投退欧后的政治与经济不确定性继续让英镑面临下行压力
    * 预计英国央行下周或下月降息
    * 预计英镑卖压在接近1.3350(周五高点)时出现，1.3306为亚洲高点
    * 1.3122(上周触及的31年低点)，1.30、1.25、1.20和1.10均是空头
目标
    * 英国6月建筑业PMI将于0830GMT公布(完)
    
  
 (编译 张涛；审校 张明钧)

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