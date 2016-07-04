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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 16:09 BJT

日本个股：维权基金Effissimo取得日本显示器5.4%股权--监管公告

路透东京7月4日 - 根据周一的一份监管公告，新加坡Effissimo基金已取得日本显示器 的5.44%股权。

Effissimo基金的数名创办人曾与村上世彰共事，而村上世彰则是日本最著名的维权投资人。因为这层关系，使得Effissimo基金在日本受到高度关注。它的投资动向消息传出后，因预期目标公司将出现变动，股价往往随之上扬。(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)

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