意大利金融：当局否认准备对抗欧盟救助该国银行业的报导

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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路透罗马7月4日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)发言人周一否认《金融时报》的相关报导，称意大利并未打算违法欧盟规定向其银行业注入数以十亿欧元计的公共资金，并称意大利打算完全尊守欧盟规定。
“意大利无意在银行业方面对抗欧盟。我们尊守相关规定，并乐见有关我们银行业的市场解决方案，”该发言人说道。
《金融时报》周一援引数位官员和银行家报导称，若面临严重的系统性危机，意大利准备单方面向其银行业注入数以十亿欧元计的资金，无视欧盟和德国方面必须遵守规定的警告；遵守规定将有助于让债权人、而非纳税人资助银行援助方案。
意大利银行业坏账达3,600亿欧元(3,997.1亿美元)，上月英国公投决定脱欧后，意大利部分银行股价暴跌。
欧盟一发言人周日表示，意大利正与欧盟执委会磋商，设计一个方案，动用公共资金来调整意大利银行业的资本结构，从而减少银行投资者受到的损失。 (完)
(编译 王琛；审校 张明钧)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。