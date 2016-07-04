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货币新闻 | 2016年 7月 4日 星期一 16:56 BJT

意大利金融：当局否认准备对抗欧盟救助该国银行业的报导

路透罗马7月4日 - 意大利总理伦齐(Matteo Renzi)发言人周一否认《金融时报》的相关报导，称意大利并未打算违法欧盟规定向其银行业注入数以十亿欧元计的公共资金，并称意大利打算完全尊守欧盟规定。

“意大利无意在银行业方面对抗欧盟。我们尊守相关规定，并乐见有关我们银行业的市场解决方案，”该发言人说道。

《金融时报》周一援引数位官员和银行家报导称，若面临严重的系统性危机，意大利准备单方面向其银行业注入数以十亿欧元计的资金，无视欧盟和德国方面必须遵守规定的警告；遵守规定将有助于让债权人、而非纳税人资助银行援助方案。

意大利银行业坏账达3,600亿欧元(3,997.1亿美元)，上月英国公投决定脱欧后，意大利部分银行股价暴跌。

欧盟一发言人周日表示，意大利正与欧盟执委会磋商，设计一个方案，动用公共资金来调整意大利银行业的资本结构，从而减少银行投资者受到的损失。 (完)

(编译 王琛；审校 张明钧)

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