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市场报道 | 2016年 7月 4日 星期一 16:32 BJT

欧洲汇市：英镑卡在公投后低点附近，关注服务业PMI数据

若数据疲软，将有利支持英国央行采取更多宽松措施，而不仅仅是货币市场已经预期的8月降息25个基点。

由于英国央行总裁卡尼暗示，央行有可能必须在夏季宽松政策，以因应公投结果的经济冲击，英镑上周五走势受到打击。

虽然多数大型银行预测英镑将进一步走软，但由于市场重新评估对美国升息机率，因而协助英镑守在高于公投后头两天触及的低点1.3122。英镑兑美元周一报在1.3280。

英镑贸易加权汇率持续走软，触及近三年低点79.7。英镑兑欧元上扬0.2%，至0.8370英镑。

“英国脱欧本周仍将再度成为市场的主导题材，”Oanda分析师Craig Erlam称。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/蔡美珍；审校 王洋/刘秀红)

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