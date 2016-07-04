欧洲汇市：英镑卡在公投后低点附近，关注服务业PMI数据

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
若数据疲软，将有利支持英国央行采取更多宽松措施，而不仅仅是货币市场已经预期的8月降息25个基点。
由于英国央行总裁卡尼暗示，央行有可能必须在夏季宽松政策，以因应公投结果的经济冲击，英镑上周五走势受到打击。
虽然多数大型银行预测英镑将进一步走软，但由于市场重新评估对美国升息机率，因而协助英镑守在高于公投后头两天触及的低点1.3122。英镑兑美元周一报在1.3280。
英镑贸易加权汇率持续走软，触及近三年低点79.7。英镑兑欧元上扬0.2%，至0.8370英镑。
“英国脱欧本周仍将再度成为市场的主导题材，”Oanda分析师Craig Erlam称。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/蔡美珍；审校 王洋/刘秀红)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。