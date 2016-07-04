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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 16:52 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跳升至近一个月最高，受上海期胶和油价上涨带动

“沪胶大涨激发了对TOCOM期胶的买盘，”Fujitomi分析师Toshitaka Tazawa表示，并称近期最大产胶国泰国的橡胶报价上涨，可能给沪胶价格带来支撑。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨615元人民币，收于每吨12,075元人民币。

“石油和基本金属等其他大宗商品价格上涨也给橡胶价格带来提振，盖过了中国疲弱数据的不利影响，”Tazawa还表示。

新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤131.9美分，上涨2.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/刘秀红；审校 郑茵/孙茉莉)

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