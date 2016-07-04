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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 17:04 BJT

路透基点：大成国际钢铁将五年期贷款从23亿台币上调至28亿--TRLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市的大成国际钢铁股份有限公司已将五年期贷款规模上调至28亿台币(8,700万美元)，原为23亿台币。

兆丰国际商业银行为是次贷款的独家牵头行兼簿记行，该笔贷款包括10亿台币的定期贷款A部分，9亿台币的循环贷款B部分，16亿台币的循环贷款C部分，这些均可以以台币或美元提取，另外还有2亿台币票据保函的D部分。B和C部分总计不能超过16亿台币。

A和B部分的台币部分贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码100个基点，税后利率基础为2%。C部分美元部分的利差为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码135个基点。当TAIFX和Libor利差超过45个基点时，借贷方将支付超出的利率。参贷银行最高可获25个基点的前端费用。

所筹资金将用于再融资以及运营资本。这笔贷款于6月29日举行签约。(完) (编译 刘秀红；审校 张荻)

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