台湾汇市：台币连五日收涨但量能稀疏，因台股扬升外商银抛汇

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 台币兑美元连五日收涨，但量能清淡
* 台股扬升，外资仍倾向汇入
* 明日台币区间暂看32.150-32.250
路透台北7月4日 - 台币兑美元 周一连五日收涨，但成交疏落。汇银人士称，美国金融市场休市，台股扬升，外资虽汇入，不过量能不多，本周关注周五的美国非农就业数据结果。
交易员表示，上周在央行宣布降息后，台币不跌反升，若是本周美国非农就业数据表现不佳，美国升息更无望，不排除资金将更进场亚洲，有利台币汇价。
〞今天外商银有卖，但量很少，大家兴趣缺缺，〞一位大型商银交易员说。
他们表示，随着台币逐渐走升至32.150附近的高位，进口商及个人散户购汇的意愿渐强，前波高位要一举突破也不算容易。而时序若渐走入7月下旬，大型企业将陆续发放现金股利，则不排除外资有汇出需求，届时汇出力道稍强一些。
台湾央行上周四如市场预期连四季降息半码(0.125个百分点)。银行业者及财金官员均称，降息半码对提振景气帮助不大，但在心理面能发挥稳定效果，且接下来还有美国总统大选等全球不确定因素充斥，央行必须保留货币政策空间，以备“不时之需”。
韩元兑美元 今日收报1,146.9，上日收在1,145.0；台股加权指数 则收涨0.26%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.152/32.182，上日收在32.150。
今日台币兑美元实质价位波动区间32.181-32.250，上日区间为32.172-32.320。交易员预估，明日台币区间在32.150-32.250。
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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
元 亿美元
报价 台北外汇经纪公 32.208 32.218 32.181-32.270 32.270 3.91 11.32 司 元太外汇经纪公 32.206 32.218 32.182-32.249 32.240 2.00 3.04 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)
美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.080/-0.060 美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.160/-0.130 (完)
台币兑美元现价
台北外汇经纪公司
元太外汇经纪公司
Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如；; 审校 张喜良)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。