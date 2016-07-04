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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 17:33 BJT

台湾汇市：台币连五日收涨但量能稀疏，因台股扬升外商银抛汇

* 台币兑美元连五日收涨，但量能清淡

* 台股扬升，外资仍倾向汇入

* 明日台币区间暂看32.150-32.250

路透台北7月4日 - 台币兑美元 周一连五日收涨，但成交疏落。汇银人士称，美国金融市场休市，台股扬升，外资虽汇入，不过量能不多，本周关注周五的美国非农就业数据结果。

交易员表示，上周在央行宣布降息后，台币不跌反升，若是本周美国非农就业数据表现不佳，美国升息更无望，不排除资金将更进场亚洲，有利台币汇价。

〞今天外商银有卖，但量很少，大家兴趣缺缺，〞一位大型商银交易员说。

他们表示，随着台币逐渐走升至32.150附近的高位，进口商及个人散户购汇的意愿渐强，前波高位要一举突破也不算容易。而时序若渐走入7月下旬，大型企业将陆续发放现金股利，则不排除外资有汇出需求，届时汇出力道稍强一些。

台湾央行上周四如市场预期连四季降息半码(0.125个百分点)。银行业者及财金官员均称，降息半码对提振景气帮助不大，但在心理面能发挥稳定效果，且接下来还有美国总统大选等全球不确定因素充斥，央行必须保留货币政策空间，以备“不时之需”。

韩元兑美元 今日收报1,146.9，上日收在1,145.0；台股加权指数 则收涨0.26%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘略缩小；目前一个月美元/台币远汇 报32.152/32.182，上日收在32.150。

今日台币兑美元实质价位波动区间32.181-32.250，上日区间为32.172-32.320。交易员预估，明日台币区间在32.150-32.250。

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16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

元 亿美元

报价 台北外汇经纪公 32.208 32.218 32.181-32.270 32.270 3.91 11.32 司 元太外汇经纪公 32.206 32.218 32.182-32.249 32.240 2.00 3.04 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF)

美元/台币一个月期 -0.065/-0.045 -0.080/-0.060 美元/台币六个月期 -0.140/-0.110 -0.160/-0.130 (完)

台币兑美元现价

台北外汇经纪公司

元太外汇经纪公司

Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如；; 审校 张喜良)

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