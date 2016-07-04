澳洲个股：力拓以1澳元的象征性价格出售澳洲一处煤矿

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
路透悉尼7月4日 - 澳大利亚一家小型矿企TerraCom 周一以象征性的1澳元价格购入力拓 位于昆士兰州的布莱尔阿索尔(Blair Athol)煤矿；多年来煤炭价格低迷，大型矿企抛售不盈利资产，小企业趁势大举购进。
TerraCom为Orion Mining旗下公司，该公司称还将收到力拓8,000万澳元(6,010万美元)款项，用于弥补矿场翻修的成本。
TerraCom董事长Cameron McRae称，尽管动力煤价格低迷，但该矿可以带来一个很好的机会。
“我们相信，以当前的煤炭价格，我们可以获得良好回报，”McRae在电话中表示。“任何好转对我们而言，显然都是有利的。”
澳洲纽卡斯尔港的煤炭交易价 上周约为每吨52.85美元，6月早些时候还不到50美元。
该公司预计开工后将雇佣逾100名员工，并称希望到2016年底达到年产200万吨煤。
Fat Prophets资源分析师David Lennox称，考虑到当前动力煤市场的情况，目前触底的销售价格对TerraCom而言将是一大优势。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。