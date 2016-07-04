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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 17:25 BJT

澳洲个股：力拓以1澳元的象征性价格出售澳洲一处煤矿

路透悉尼7月4日 - 澳大利亚一家小型矿企TerraCom 周一以象征性的1澳元价格购入力拓 位于昆士兰州的布莱尔阿索尔(Blair Athol)煤矿；多年来煤炭价格低迷，大型矿企抛售不盈利资产，小企业趁势大举购进。

TerraCom为Orion Mining旗下公司，该公司称还将收到力拓8,000万澳元(6,010万美元)款项，用于弥补矿场翻修的成本。

TerraCom董事长Cameron McRae称，尽管动力煤价格低迷，但该矿可以带来一个很好的机会。

“我们相信，以当前的煤炭价格，我们可以获得良好回报，”McRae在电话中表示。“任何好转对我们而言，显然都是有利的。”

澳洲纽卡斯尔港的煤炭交易价 上周约为每吨52.85美元，6月早些时候还不到50美元。

该公司预计开工后将雇佣逾100名员工，并称希望到2016年底达到年产200万吨煤。

Fat Prophets资源分析师David Lennox称，考虑到当前动力煤市场的情况，目前触底的销售价格对TerraCom而言将是一大优势。(完)

(编译 王琛；审校 郑茵)

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