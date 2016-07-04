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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 17:15 BJT

中国能源：2016年第三轮成品油出口配额较上年同期高出79%

路透北京/新加坡7月4日 - 中国政府最新发放的2016年第三轮成品油出口配额较上年同期高出79%。

今年的出口配额总规模已较去年前三轮配额总和高出一倍多。

消息人士周一称，中国已向炼厂发放608.5万吨的第三轮成品油出口配额。至此今年前三轮配额总计已超过4,000万吨，高于上年同期的1,900万吨，因为中国今年已批准独立炼厂，即所谓的“茶壶”(teapot)炼油厂出口成品油。

今年第三轮配额低于此前第二轮的1,450万吨以及第一轮的2,090万吨。

汽油在第三轮出口配额中占据较大比重，为244万吨，尽管2月以来亚洲汽油供应过剩，但这仍低于第二轮的320万吨以及第一轮的440万吨。(完) (编译 刘秀红；审校 于春红)

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