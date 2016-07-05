台湾货币市场：7月5日及本提存期资金预期变化一览表

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
台湾货币市场周二及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期2,035亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ------------------------------------------------------------------------- (本提存期) 宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)5,508.1亿台币： 7/06 3,802.5亿台币 7/07 14亿台币 7/08 8亿台币 7/11 2,271亿台币 7/12 2,351.5亿台币 7/13 1,312.5亿台币 7/14 1,702.5亿台币 7/15 2,699亿台币 7/18 2,950.5亿台币 7/19 3,655.3亿台币 7/20 1,936亿台币 7/21 2,318亿台币 7/22 1,615亿台币 7/25 2,423亿台币 7/26 2,723.5亿台币 7/27 3,931.5亿台币 7/28 3,169亿台币 7/29 1,568.50亿台币 *8/01 3,443.80亿台币 8/02 18亿台币 8/03 1,595亿台币 --国库券到期473.5亿台币。 07/27: 财105-3期国库券到期，天期为182天期，实际金额273.5亿台币。 08/03: 财105-4国库券到期，天期为182天期，实际金额200亿台币。 --公债还本与付息共787.84352亿台币。 07/17 90甲5期15息 14.5亿台币 07/17 104甲10期1息 1.875亿台币 07/18 103甲10期2息 4.5亿台币 07/20 100甲6期本金 700亿台币 07/20 100甲6期5息 14亿台币 07/20 101甲6期4息 12亿台币 07/26 102甲8期3息 8.33052亿台币 07/31 103甲11期2息 6.375亿台币 08/02 100甲7期5息 12.1875亿台币 08/02 102甲9期3息 14.0755亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --7/7：Canadian Imperial Bank of Commerce发行2.5亿美元债券。 --7/14: 中央银行标售两年期定存单，金额300亿，13日标售。 --7/19: 发行105/9期公债，目标金额300亿台币，天期为20年期，14日标售。 --7/27: 增额发行105/8期公债，目标金额300亿台币，天期为五年期，22日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 董永年; 审校 罗两莎)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。