美国各类经济指标总览--2016/7/4

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (5月) 5.0 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加3.8 (5月) 增加12.3 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.4 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (5月) +0.4 (4月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月) 实质所得(%) 持平 (5月) -0.1 (4月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.4 (5月) +0.2 (4月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.3 (5月) +0.1 (4月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.1 (第一季终值) +1.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +0.4 (第一季终值) +0.9 (第四季终值) 零售销售(%) +0.5 (5月) +1.3 (4月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差374.4 (4月) 逆差355.4 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) -0.4 (5月) +0.6 (4月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (4月) 74.9 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.8 (6月25日当周) 25.8 (6月18日当周修正值 ) 联邦预算(亿美元) 赤字530亿 (5月) 盈余1,060亿 (4月) 领先指标(%) -0.2 (5月) +0.6 (4月) 个人所得(%) +0.2 (5月) +0.5 (4月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (5月) +0.3 (4月) 消费者信贷(亿美元) 增加134.2 (4月) 增加283.8 (3月修正值) 企业库存(%) +0.1 (4月) +0.3 (3月修正值) 建筑支出(%) -0.8 (5月) -2.0 (4月修正值) 消费者信心 98.0 (6月) 92.4 (5月修正值) 房屋开工(万户) 116.4 (5月) 116.7 (4月修正值) 建筑许可(万户) 113.6 (5月修正值) 113 (4月修正值) 成屋销售(万户) 553 (5月) 543 (4月修正值) 新屋销售(万户) 55.1 (5月) 58.6 (4月修正值) 工厂订单(%) +1.9 (4月) +1.7 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -2.2 (5月) +3.3 (4月修正值) 供应管理协会非制造业指数 52.9 (4月) 55.7 (4月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (6月) 51.3 (5月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (4月) +0.2 (3月修正值) 进口物价(%) +1.4 (5月) +0.7 (4月修正值) 出口物价(%) +1.1 (5月) +0.5 (4月) 单位劳工成本(%) +4.5 (第一季修正值) +5.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,247 (第一季) 赤字1,134.1 (第四季修正值)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。