路透基点：中国中泛控股签订4.416亿美元贷款--TRLPC

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，根据香港上市的不动产公司--中泛控股有限公司周一向香港交易所提交的公告，该公司已经签订4.416亿美元的贷款，用于支持在印尼的电力项目建设。
上述贷款于6月30日签订，包含4.1亿美元的定期贷款、1,000万美元的循环贷款、1,312万美元的备用信用证A以及8,473,998美元的备用信用证B。定期贷款融资、循环贷款融资以及备用信用证A自贷款提取或备用信用证发出日期起计为期12年。备用信用证B自2018年4月1日期为期六个月。
公告未披露参与的银行名称，也没有披露定价详情。
借款方为PT Mabar Elektrindo，中泛控股旗下的中国泛海电力持有其60%的股权。PT Mabar Elektrindo为一家于印尼注册成立的公司，在棉兰工业区从事两个煤电厂的建设和运营，装机容量各为150兆瓦。
上述贷款将以PT Mabar Elektrindo全部资产以及全部已发行股份作抵押。中国泛海电力和PT Garda Sayap Garuda将签立承诺书。PT Garda Sayap Garuda持有PT Mabar Elektrindo 20%的股权。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。