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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 18:21 BJT

路透基点：中国中泛控股签订4.416亿美元贷款--TRLPC

路透香港7月4日 - 汤森路透旗下基点报导，根据香港上市的不动产公司--中泛控股有限公司周一向香港交易所提交的公告，该公司已经签订4.416亿美元的贷款，用于支持在印尼的电力项目建设。

上述贷款于6月30日签订，包含4.1亿美元的定期贷款、1,000万美元的循环贷款、1,312万美元的备用信用证A以及8,473,998美元的备用信用证B。定期贷款融资、循环贷款融资以及备用信用证A自贷款提取或备用信用证发出日期起计为期12年。备用信用证B自2018年4月1日期为期六个月。

公告未披露参与的银行名称，也没有披露定价详情。

借款方为PT Mabar Elektrindo，中泛控股旗下的中国泛海电力持有其60%的股权。PT Mabar Elektrindo为一家于印尼注册成立的公司，在棉兰工业区从事两个煤电厂的建设和运营，装机容量各为150兆瓦。

上述贷款将以PT Mabar Elektrindo全部资产以及全部已发行股份作抵押。中国泛海电力和PT Garda Sayap Garuda将签立承诺书。PT Garda Sayap Garuda持有PT Mabar Elektrindo 20%的股权。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)

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