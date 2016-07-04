韩国新股：Doosan Bobcat申请IPO许可，计画于今年上市

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
路透首尔7月4日 - 韩国交易所周一表示，韩国Doosan Bobcat申请今年进行首次公开发行(IPO)。该公司拥有美国建筑机械制造商Bobcat的控制股权。
首尔当地分析师称，Doosan Bobcat估计市值约4万亿(兆)韩元(34.8亿美元)，高于去年私募股权发行时的估值2.7万亿韩元。
Doosan Bobcat最大股东为斗山工程机械 ，持有股权比重达66.6%。斗山工程机械一名发言人证实申请IPO案，并称Doosan Bobcat计画在今年上市，但拒绝就估值置评。
这起IPO的主要顾问为摩根大通 以及韩国投资证券(KIS)。(完)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。