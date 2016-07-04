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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 17:45 BJT

韩国新股：Doosan Bobcat申请IPO许可，计画于今年上市

路透首尔7月4日 - 韩国交易所周一表示，韩国Doosan Bobcat申请今年进行首次公开发行(IPO)。该公司拥有美国建筑机械制造商Bobcat的控制股权。

首尔当地分析师称，Doosan Bobcat估计市值约4万亿(兆)韩元(34.8亿美元)，高于去年私募股权发行时的估值2.7万亿韩元。

Doosan Bobcat最大股东为斗山工程机械 ，持有股权比重达66.6%。斗山工程机械一名发言人证实申请IPO案，并称Doosan Bobcat计画在今年上市，但拒绝就估值置评。

这起IPO的主要顾问为摩根大通 以及韩国投资证券(KIS)。(完)

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