更新版 1-台湾货币市场：短率反映降息走低，短期料有微幅下移空间

* 一周拆款利率高位下移 * 短票利率在0.30%拉锯 * RP成交利率区间仍宽 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北7月4日 - 台湾银行间较长天期拆款利率周一高位下移，继续反映央行引导短率走低的效应。两 大龙头型银行都开门放钱，市场资金宽松。 金融机构资调人士表示，隔拆利率持稳在央行引导的0.18%水准，但一周拆款利率高位则有所下滑。两家 龙头型银行对大型票券商一周、两周拆款利率各自开在0.30%。 〞感觉钱很多，蛮多人来推销。〞一位大型银行交易员说。 由于近期外资持续汇入，资调人士认为，要观察这些钱只是参与股票除息后即汇出，还是停留期间更长， 若是后者，则有机会拉高货币市场资金池水位，影响短率走势，不过央行也会伺机进行调节。 台币兑美元 周一连五日收涨，但成交疏落。汇银人士称，美国金融市场休市，台股扬升，外资虽 汇入，不过量能不多，本周关注周五的美国非农就业数据结果。 本地时间17:54 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.208 32.218 台湾加权股价指数<.TWII 8,760.58 8,738.24 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.210% 0.180-0.210% --一周拆款利率区间 0.180-0.300% 0.180-0.310% --两周拆款利率区间 0.220-0.300% 0.200-0.300% **短票利率在0.30%拉锯** 短票方面，交易员表示，今日票券商与银行间仍在0.30%关卡拉锯，票券商试图将利率往下带，并认为短 期内有机会向0.28-0.29%靠拢。 〞0.30%大家都可以接受，2字头是被骗的。〞一家大型商业银行交易员说。 一票券商指出，今日龙头型银行有进场买票，成交利率在0.30%，这将会成为短票利率的天花板。 另一大型票券商交易员称，0.30%是5月间创下的前波低点，但这次又再度降息，照理说利率应该继续走低 。 根据路透周五的调查显示，六家金融机构预估，7月提存期的短票利率区间料落在0.28-0.305%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.304%，区间为0.30-0.36%，成交量65.01亿台币 ；前日加权平均利率为0.357%，区间为0.29-0.37%，成交量31.92亿台币。 台湾央行周一发行5,056.8亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额6,832.8亿台币，存单发行余额减1, 776亿。 本周到期央行定存单共1兆2,437.3亿台币，分别为：周二2,035亿、周三3,802.50亿、周四14亿及周五8亿 。 拆款中心资料 显示，周一超额准备为385亿台币，累计超额准备385亿台币、加计前期1%的超额准备 为2,664亿台币。 **RP利率区间仍宽** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，提存期初，市场仍在消化上周央行降息的影响，利率报价偏宽 ，但整体资金并没有浮滥的感觉。 一位证券商交易员表示，月初与提存期初虽然比较宽松，但没有客户追着要券，这可能与6月寿险自市场 抽离大量资金尚未回流有关。 〞客户资金没太滥，有点小怪。〞一位大型证券商交易员说。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利率则主要成交在0. 28-0.30%，上日在0.30-0.31%。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.35-0.36%，上日在0.36-0.3 7%。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25%；与银行承做的债 券附买回利率主要成交在0.25-0.26%左右，同上日。(完) (审校 曾祥进)