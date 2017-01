重发-东南亚股市：全线收涨，越南股市创逾八年高位

(重发以调整表格格式) 路透7月4日 - 东南亚股市周一上扬,与整体亚洲市场表现一致,但由于美国假期休市 因素,东南亚多数市场交投偏淡。 “随着英国脱欧冲击消退,焦点可能转至央行及数据,”野村分析师Mixo Das在一篇报 告中指出,并称主要央行预料将倾向宽松。 世界主要国家央行将推出刺激措施的迹象,已协助股市由英国脱欧的震荡中回升。 投资人亦等待本周将公布的多项数据,包括周五公布的美国就业报告。 0930 GMT,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.8%,涨势延续至第 五个交易日。 越南股市 上涨多达1.2%至2008年3月以来新高,本地证券业者股价大涨,分析师 称,此乃因该国允许投资人自本月起可进行当日冲销交易,预期市场流动性上扬。 “指数已经有效突破强大阻力水准,”越南马来亚银行金英证券研究副主管Nguyen Tha nh Lam表示,他并称6月采购经理人指数(PMI)在宏观经济情势存有疑虑下仍有不错表现。 Lam称外资仍旧站在买方,预料指数将来到670点。 新加坡股市 上涨近1%,消费及工业类股领军上涨。Beverage PCL 上涨 3.9%,Singapore Technologies Engineering Ltd 则是收高1.9%。 新加坡6月制造业PMI将于今日稍晚公布。 菲律宾股市 小幅收高,工业及金融股领涨。Ayala Corp 升0.7%,SM Pri me Holdings Inc 涨1.6%。 印尼股市将于7月4-8日休市,庆祝斋戒月结束。 涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 367.22 2.40 +0.66 +10.34 332.82 新加坡 2870.56 24.19 +0.85 -0.42 2882.73 马来西亚 1654.84 8.62 +0.52 -2.23 1692.51 泰国 1454.56 9.57 +0.66 +12.93 1288.02 印尼 休市 菲律宾 7846.54 16.19 +0.21 +12.87 6952.08 越南 647.96 7.66 +1.20 +11.90 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 孙茉莉/刘秀红)