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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 18:24 BJT

重发-东南亚股市：全线收涨，越南股市创逾八年高位

(重发以调整表格格式)
    路透7月4日 - 东南亚股市周一上扬，与整体亚洲市场表现一致，但由于美国假期休市
因素，东南亚多数市场交投偏淡。
    
    “随着英国脱欧冲击消退，焦点可能转至央行及数据，”野村分析师Mixo Das在一篇报
告中指出，并称主要央行预料将倾向宽松。
    
    世界主要国家央行将推出刺激措施的迹象，已协助股市由英国脱欧的震荡中回升。
    
    投资人亦等待本周将公布的多项数据，包括周五公布的美国就业报告。
    
    0930 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.8%，涨势延续至第
五个交易日。
    
    越南股市 上涨多达1.2%至2008年3月以来新高，本地证券业者股价大涨，分析师
称，此乃因该国允许投资人自本月起可进行当日冲销交易，预期市场流动性上扬。
    
    “指数已经有效突破强大阻力水准，”越南马来亚银行金英证券研究副主管Nguyen Tha
nh Lam表示，他并称6月采购经理人指数(PMI)在宏观经济情势存有疑虑下仍有不错表现。
    
    Lam称外资仍旧站在买方，预料指数将来到670点。
    
    新加坡股市 上涨近1%，消费及工业类股领军上涨。Beverage PCL 上涨
3.9%，Singapore Technologies Engineering Ltd
 则是收高1.9%。
    
    新加坡6月制造业PMI将于今日稍晚公布。
    
    菲律宾股市 小幅收高，工业及金融股领涨。Ayala Corp 升0.7%，SM Pri
me Holdings Inc 涨1.6%。
    
    印尼股市将于7月4-8日休市，庆祝斋戒月结束。
    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   367.22     2.40   +0.66  +10.34   332.82
    新加坡                     2870.56    24.19   +0.85   -0.42  2882.73
    马来西亚                  1654.84     8.62   +0.52   -2.23  1692.51
    泰国                      1454.56     9.57   +0.66  +12.93  1288.02
    印尼                      休市
    菲律宾                     7846.54    16.19   +0.21  +12.87  6952.08
    越南                        647.96     7.66   +1.20  +11.90   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 孙茉莉/刘秀红)

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