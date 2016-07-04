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市场报道 | 2016年 7月 4日 星期一 18:35 BJT

瑞士金融：英国退欧后，瑞士央行扩大汇市干预

瑞士央行罕见地确认其进行干预，以阻止英国公投决定脱欧后几小时内瑞郎升值。

分析师称瑞士央行澄清其意图的不寻常举动，意在使干预的影响最大化。

瑞士央行拒绝就其今后限制瑞郎升值的策略置评。

瑞士制造业一直在与瑞郎升值抗争，瑞郎升值导致制造业赢利率下降。

“如果瑞郎兑欧元回到1.10，我们会大大松口气，”瑞士电子机械联合会(Swissmem)主席Hans Hess说道。

周一瑞郎兑欧元约报1.08 。(完)

(编译 于春红/王琛；审校 张明钧/王洋)

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