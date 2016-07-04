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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 20:11 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货升至一周高位，得益于产出低于预期和空头回补

路透吉隆坡7月4日 - 马来西亚棕榈油期货周一升至一周高位，受弱于预期的产出和公共假日前空头回补的提振。

指标9月棕榈油期货 收高1.8%至每吨2,391马币。盘中触及2,402马币的一周来最强水准。

成交量为30,596口，低于2015年的日均交易量44,600口。

“可能是长假日前的空头回补，而且产量也不如预期，”一位吉隆坡的交易员说。马来西亚市场周三和周四逢开斋节休市。

预计棕榈油将继续下行走势，因产出会有季节性增长，且出口因斋月接近尾声而放缓。6月棕榈油累计下滑10.2%。

穆斯林斋月后将迎来开斋节，这会提振烹饪棕榈油需求。

路透技术分析师王涛表示，由于棕榈油未能突破阻力位2,402马币，或许要么在这一水平下方徘徊，要么回撤至2,370马币，然后再度上涨。

芝加哥期货交易所(CBOT)周一逢美国假期休市，大连商品交易所9月豆油 上涨2.7%。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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(编译 王洋; 审校 郑茵)

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