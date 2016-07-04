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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 20:58 BJT

国际油市：燃料油稍稍扭转周五跌势，但人气依然疲弱

路透新加坡7月4日 - 新加坡380-cst燃料油现货市场周一自上周五的跌势中略有反弹，尽管预期认为，由于到达东亚的西方套利船货减少，近期供应即将收紧，但市场买兴仍相对疲弱。

“套利船货流入较少将导致供应趋紧的看法，似乎并没有得到一些贸易公司的认同。”新加坡一交易员说。

周一普氏窗口报告有四笔共计8万吨380-cst燃料油交易达成，其价格区间与周五的两宗交易接近，较新加坡报价每吨贴水2-2.50美元。但行业消息人士称，周一的买卖价差仍然扩大，买价较周五扩大而卖价较周五缩窄。

380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF缩窄0.29美元，较新加坡报价每吨贴水2.05美元。

在期货市场，近月7月/8月跨月正价差 较前收盘缩窄0.25美元，至较新加坡报价每吨低1.75美元。

在期货市场交易中，正价差缩窄暗示大宗商品现货月合约价格强于期货价格，供应过剩程度正在减轻。

另一位新加坡交易员称，洲际交易所(ICE)交易的380-cst燃料油跨月价差成交量在本周初极其清淡，到亚洲交易时段尾盘7月/8月价差合约换手还不到10口。

台湾中油公司标购4万吨低硫燃料油，交货日期在8月。

该招标于6月30日截止。

中国政府最新发放的2016年第三轮成品油出口配额较上年同期高出79%。

路透针对船运公司和贸易公司的调查显示，7月运往亚洲的西非原油装运量料小幅增长，因中国和印度对安哥拉石油需求坚挺。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王洋)

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