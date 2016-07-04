国际油市：燃料油稍稍扭转周五跌势，但人气依然疲弱

路透基点：日盛国际租赁三年期贷款提高到24亿台币--TRLPC
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
路透新加坡7月4日 - 新加坡380-cst燃料油现货市场周一自上周五的跌势中略有反弹，尽管预期认为，由于到达东亚的西方套利船货减少，近期供应即将收紧，但市场买兴仍相对疲弱。
“套利船货流入较少将导致供应趋紧的看法，似乎并没有得到一些贸易公司的认同。”新加坡一交易员说。
周一普氏窗口报告有四笔共计8万吨380-cst燃料油交易达成，其价格区间与周五的两宗交易接近，较新加坡报价每吨贴水2-2.50美元。但行业消息人士称，周一的买卖价差仍然扩大，买价较周五扩大而卖价较周五缩窄。
380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF缩窄0.29美元，较新加坡报价每吨贴水2.05美元。
在期货市场，近月7月/8月跨月正价差 较前收盘缩窄0.25美元，至较新加坡报价每吨低1.75美元。
在期货市场交易中，正价差缩窄暗示大宗商品现货月合约价格强于期货价格，供应过剩程度正在减轻。
另一位新加坡交易员称，洲际交易所(ICE)交易的380-cst燃料油跨月价差成交量在本周初极其清淡，到亚洲交易时段尾盘7月/8月价差合约换手还不到10口。
台湾中油公司标购4万吨低硫燃料油，交货日期在8月。
该招标于6月30日截止。
中国政府最新发放的2016年第三轮成品油出口配额较上年同期高出79%。
路透针对船运公司和贸易公司的调查显示，7月运往亚洲的西非原油装运量料小幅增长，因中国和印度对安哥拉石油需求坚挺。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王洋)
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。