更正-国际油市：石脑油裂解价差上涨，但供给依旧充足(7月4日)

(更正：第六段译文有误，应为“8万吨丙烷”，非“80万吨丙烷”)

路透新加坡7月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨47.05美元，汽油裂解价差则从22个月低点反弹至两日高位每桶4.14美元，但交易员表示升幅的微小仍旧表明供给沉重。

中国可能出口更多的汽油，因政府已允许炼厂今年额外出口269.5万吨的汽油，从而将总出口量提升至逾1,000万吨。

中国政府确定了一年的出口量，配额分批下发，其中四批是在一个日历年度内发放。

去年中国允许炼厂出口640万吨汽油，但官方数据显示实际出口量为590万吨。

中海油位于华东的一座炼厂升级后已开始运营。此次升级耗资130亿人民币，升级后该炼厂可生产高质量燃料和高价值石化产品。

新华社报导，经改造升级后，中海油大榭石化预计将年产芳烃150万吨，8万吨丙烷和42万吨丙烯。

中国石化已经以FOB价每吨较日本报价贴水80美元的价格，向一欧盟贸易公司出售一艘石脑油船货。

该船货定于7月从中国山东装船，可能是被用于与汽油相混合。

印度的巴拉特石油公司以FOB价每吨较中东报价升水约3美元的价格，向中东的石油公司Gulf Petrochem出售1.5万吨7月5-11日的石脑油，从孟买装船。

Oil & Natural Gas以每吨较中东报价升水不到10美元的FOB价格，向维多出售3.45万吨7月25-26日装运的石脑油。

新加坡现货市场上有三笔交易，其中两笔是石脑油，一笔是汽油交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文