加拿大经济：加拿大央行第二季调查显示企业信心仍然低迷

《中国新债预测》三年新发国债利率均值2.77%，七年续发国债均值3.14%
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
路透渥太华7月4日 - 加拿大央行周一称，第二季加国企业信心仍然低迷，因油价下滑和国内需求不振造成的拖累抵消了海外需求带来的提振。
加拿大央行企业季度展望调查显示，受油价重挫最直接影响的企业，与那些未受商品市场颓势影响的企业，对前景的看法大相径庭。
企业对机械和设备投资的看法总体平衡，预示着未来12个月将会温和增长。能源相关企业和地区计划削减投资，而即便未受油价下跌影响的出口商也预计投资仅小幅增加。
总体来看，企业计划在来年增加岗位，但招聘意愿仍低于衰退前的水平。能源供应链上的企业计划裁员，而服务行业计划增加招聘。
调查显示，企业预计未来12个月销售小幅增长。加元走软应提振出口销售增长。(完)
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。
* 德国ZEW数据将在1000GMT时公布，关注该数据是否能回到英退欧之前的水平。图表：http://reut.rs/2jZHWbD
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 五年期公债 -0.130% +0.0 -0.130% 10年期公债 0.050% +0.0 0.050% 20年期公债 0.585% -1.0 0.595% 30年期公债 0.735% +0.0 0.735% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.38 +0.10 150.28 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场