加拿大经济：加拿大央行第二季调查显示企业信心仍然低迷

路透渥太华7月4日 - 加拿大央行周一称，第二季加国企业信心仍然低迷，因油价下滑和国内需求不振造成的拖累抵消了海外需求带来的提振。

加拿大央行企业季度展望调查显示，受油价重挫最直接影响的企业，与那些未受商品市场颓势影响的企业，对前景的看法大相径庭。

企业对机械和设备投资的看法总体平衡，预示着未来12个月将会温和增长。能源相关企业和地区计划削减投资，而即便未受油价下跌影响的出口商也预计投资仅小幅增加。

总体来看，企业计划在来年增加岗位，但招聘意愿仍低于衰退前的水平。能源供应链上的企业计划裁员，而服务行业计划增加招聘。