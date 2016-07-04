欧元债市：意大利公债收益率上涨，英国退欧带动的收益率跌势暂竭

路透伦敦7月4日 - 意大利公债收益率周一上涨，因担心该国银行业状况，以及本周欧元区将发售约200亿欧元公债，这些因素合力令英国退欧公投后区内公债收益率的跌势暂竭。

意大利银行业的坏账达3,600亿欧元，占欧元区内总数的三分之一，且近期金融市场震荡，令人担心除非意大利的银行将被迫令债权人和股东蒙受损失，否则很难筹措资金。

意大利银行指数 周一急跌近4%，欧洲央行已经告知意大利西雅那银行(Banca MPS) 需要在未来三年将不良贷款削减30%。 这对意大利政府和欧盟在稳定意大利银行系统上施加进一步压力。

一欧盟发言人周日表示，意大利和欧盟就设计一套使用公共资金以限制银行投资者损失的计划进行磋商。

“如果开始讨论对意大利银行直接注资，这对意大利公债不利，因此举暗示意大利的财政赤字将扩大，”Natixis固定收益策略师Cyril Regnat说。

意大利10年期公债 收益率上涨2个基点，至1.17%，高于周五触及逾一年低位的约1.04%。

意大利10年期公债收益率自2015年7月以来首次高于可比西班牙公债收益率。10年期西班牙公债 收益率持平在1.15%。

多数其他欧元区公债收益率持平，投资者也关注本周的新债供应。