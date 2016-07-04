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债券 | 2016年 7月 5日 星期二 04:01 BJT

标题新闻：意大利总理批评德拉吉在1990年代担任意大利财长时没有在解决国内银行问题上做得更多

德拉吉为欧洲央行总裁

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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