加拿大股市：升至约四周高位，矿业股领涨

美国政经：商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。
路透多伦多7月4日 - 加拿大主要股指周一受矿业股推动升至近四周高位，因金银价格攀升，且金融股和能源股也走坚。
美国市场因独立纪念日假期休市一天。加拿大主要股指离1月触及的三年低位高超过23%，且离6月触及的近10个月高位14,450.91点不远。
金价周一小涨，受英国公投决定脱欧后的政治不确定性支撑，中国市场隔夜大量空头回补交易推动金价向上周触及的两年高位上涨。现货银得益于来自中国买兴增强，一度涨逾7%，两年来首次突破每盎司21美元，技术信号强劲也推高银价。 现货金 上涨0.6%，现货银 升2.8%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高194.33点，或1.38%，报14,258.87点，盘中触及6月8日来最高14,291.62点。
10大类股中有九种收升。材料股劲升4.3%。金融股上涨0.7%，工业股和能源股均上升1.5%。
加拿大央行周一称，第二季加国企业信心仍然低迷，因油价下滑和国内需求不振造成的拖累抵消了海外需求带来的提振。
RBC加拿大6月制造业采购经理人指数(PMI)下降，因产出、新订单和就业分项指标均下滑。(完)
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。
路透奥斯陆1月17日 - 挪威财长Siv Jensen周二在企业界会议上表示，挪威经济显示复苏迹象，但容易受到国际局势发展的冲击。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:16时，1港元=0.88599人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为23.61%，低于上交易日收盘的23.90%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.53 4.74 1.08 建设银行 5.62 5.79 1.10 中国银行 3.50 3.51 1.13 农业银行 3.15 3.26