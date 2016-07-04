加拿大股市：升至约四周高位，矿业股领涨

路透多伦多7月4日 - 加拿大主要股指周一受矿业股推动升至近四周高位，因金银价格攀升，且金融股和能源股也走坚。

美国市场因独立纪念日假期休市一天。加拿大主要股指离1月触及的三年低位高超过23%，且离6月触及的近10个月高位14,450.91点不远。

金价周一小涨，受英国公投决定脱欧后的政治不确定性支撑，中国市场隔夜大量空头回补交易推动金价向上周触及的两年高位上涨。现货银得益于来自中国买兴增强，一度涨逾7%，两年来首次突破每盎司21美元，技术信号强劲也推高银价。 现货金 上涨0.6%，现货银 升2.8%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收高194.33点，或1.38%，报14,258.87点，盘中触及6月8日来最高14,291.62点。

10大类股中有九种收升。材料股劲升4.3%。金融股上涨0.7%，工业股和能源股均上升1.5%。

加拿大央行周一称，第二季加国企业信心仍然低迷，因油价下滑和国内需求不振造成的拖累抵消了海外需求带来的提振。