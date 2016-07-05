日韩经济指标预测--7月6日-7月13日****

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月4日当周 7月6日(三) 2350 日本外汇储备(亿美元) 6月 -- 12,540 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超3,942 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,842 7月7日(四) 0500 日本同时指标 5月 -- 升2.0 领先指标 -- 升1.4 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 6月 -- +2.2% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 5月 盈余17,500 盈余18,785 7月8日(五) 0000 日本加班工资 5月 -- +1.0% -- 日本服务业景气判断指数 6月 -- 43.0 7月10日(日) 2350 日本核心机械订单(较前月) 5月 -- -11.0% (较上年同期) -- -8.2% 7月11日当周 7月11日(一) 暂无重要数据公布 7月11-12日 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 6月 -- +0.2% (较上年同期) -- -4.2% 7月12日(二) 2100 韩国出口物价(较上年同期) 6月 -- -4.0% 进口物价(较上年同期) -- -5.1% 2300 韩国失业率 6月 -- 3.7% 7月13日(三) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 5月 -- +7.6% 0500 日本工业生产修正值 5月 -- -2.3% 产能利用率指数(较前月) -- -1.0% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公