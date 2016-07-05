金砖国家：7月4日股汇市收盘纵览

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透7月5日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月4日(周一)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.5%，报843.42点。
中国股市：沪综指放量收升1.9%至两个月新高，煤炭、有色金属板块领涨
中国汇市：人民币收跌至逾五年半新低，美国假日期间汇市有效波动小
香港股市：连涨三天收高1.3%，受中国宽松预期及大宗商品价格走高带动
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巴西股市：上扬，巴西最大配电商CPFL Energia SA 大涨8.51%协助推升大盘；此前该公司称中国国家电网国际发展有限公司将以58.5亿雷亚尔买入CPFL控股权。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.64%，报52,568.656点。
巴西汇市：收贬近1%，央行连续两个交易日干预以削弱雷亚尔。雷亚尔兑美元 收报3.2632/49，上日收报3.2313/24。
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南非股市：受资源股提振，连续第四个交易日上涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.03%，报46,027.48点；大盘综合指数 收盘上涨0.18%，报52,454.24点。
南非汇市：兰特攀升至逾一周高位，势将收复英国脱欧公投后的跌幅
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印度股市：受塔塔汽车 涨势带动NSE指数升至10个月高点；全球市场持续自英国公投退欧的冲击复苏，也普遍支撑市场人气。BSE指数 收盘上涨0.49%，报27,278.76点；NSE指数 收盘上涨0.51%，报8,370.7点。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.265/67.275，为6月23日以来最高。风险偏好改善，亚洲和印度股市上涨，缓解市场对外资撤出的忧虑。上日收报67.315/67.325。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.81%，报940.85点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.03%，报489.38点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.21%，报63.935；卢布兑欧元 贬值0.39%，报71.338。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。