《全球主要国家债券发行预告》--7月5日-7月12日

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 7/5 日本 标售10年期公债 7/6 德国 标售两年期联邦债券 7/6 日本 标售六个月期贴现国库券 7/7 日本 标售三个月期贴现国库券 7/7 日本 增强流动性标售 7/7 法国 标售长期政府债券(OAT) 7/7 英国 标售票息1.5%、2026年到期的公债 7/11 美国 发售三年期公债 7/11 法国 标售国库券(BTF) 7/12 日本 标售30年期公债 7/12 意大利 标售债券 7/12 美国 标售10年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DIAR YCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/EU RCN] 日本公债市场 英国公债市场 [GB /CN] 台湾债市 中国债市 [CN /CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#EUB MK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李爽 审校 许娜)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。