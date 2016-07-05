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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 08:09 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月5日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平作出重要指示强调，国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大，不断增强活力、影响力、抗风险能力，实现国有资产保值增值。

　

* 其他:

--社论指出，当前经济下行压力仍然较大，但随着国内国际经济金融形势的变化，下半年货币政策约束减弱。从宏观调控政策来看，未来财政政策需更多地发力，同时，下半年货币政策预调微调的空间正在加大。

--国家发改委日前印发《江西赣江新区总体方案》，方案将江西赣江新区定位为长江中游新型城镇化示范区、中部地区先进制造业基地、内陆地区重要开放高地以及美丽中国“江西样板”先行区。

--中国保监会近日批复，原则同意中国人寿 以受让方式增持广发银行股份至43.686%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)

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