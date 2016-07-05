《美国上市公司业绩公布日程表》--7月5日至7月12日

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透7月5日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代 业绩季度及公司名称 间 码 (日-月-年) (日-月-年) 6-7-16 11:00 WBA.OQ Q3 2016 Walgreens Boots Alliance Inc 7-7-16 BMO PEP.N Q2 2016 百事可乐(PepsiCo) 11-7-16 NTS AA.N Q2 2016 美国铝业(Alcoa) 12-7-16 BMO FAST.OQ Q2 2016 Fastenal Co 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 李春喜; 审校 白云)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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