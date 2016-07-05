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市场报道 | 2016年 7月 5日 星期二 08:17 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--7月5日至7月12日

路透7月5日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：   
             
 开始日期     结束日期     公布时   公司代   业绩季度及公司名称
                           间       码       
 (日-月-年)   (日-月-年)                                                         
 6-7-16                    11:00    WBA.OQ   Q3 2016 Walgreens Boots Alliance Inc
                                             
 7-7-16                    BMO      PEP.N    Q2 2016 百事可乐(PepsiCo)
 11-7-16                   NTS      AA.N     Q2 2016 美国铝业(Alcoa)
 12-7-16                   BMO      FAST.OQ  Q2 2016 Fastenal Co
  
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 李春喜; 审校 白云)

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