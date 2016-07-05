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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 08:16 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报7月5日

*工商时报：

--台湾银行拍定最新利率调降版本，由于担心央行9月五度降息，为提前节省资金成本，台银本次大额存款机动利率降幅放大到0.09个百分点，高于一般存款的0.07个百分点，以价制量，避免资金大量涌入。

--金管会高层要求银行局检视近年银行大量销售寿险〞类定存〞、〞类全委〞保单，未来若产生客户争议，赔偿的风险是否拖考银行本业，要求强化监理及控管。

*经济日报：

--金管会拟比照欧美作法，要求大型银行、金控及保险公司，提出〞清理计画〞。万一经营出状况时，可快速处分资产等，以避免引爆系统性危机，且不必动用纳税人资金稳定市场。

--台资银行大陆分行频踩逾放地雷，金管会最近启动银行整体压力测试，特别锁定大陆九大高风险产业，进行信用风险加压测试，以掌握银行风险承担能力，测试结果资本不足者，须一并提报增资等因应措施。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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