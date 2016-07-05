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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 08:19 BJT

《香港报摘》--经济日报7月5日

**头版头条**

--随着英国公投“黑天鹅”影响被消化，资金初步回流股市追货，带动全球股市价量齐升，港股恒生指数 涨264点下录得687亿港元成交，较上月平均数高出16%。

**其他**

--金管局明天为专供65岁或以上长者认购的银色债券（Silver Bond）向配售行举行简报会，市传发行额介乎20-50亿港元，最快或于7月中下旬正式开卖。

--碧桂园 上半年已完成全年销售目标逾七成，因而调高全年销售目标至2,200亿元人民币，增幅逾30%。

--中国移动 于世界移动通信大会上透露，有15%的用户使用苹果公司 的手机，券商麦格理估计，以8.35亿用户数计算，有关用户数达1.25亿。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

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