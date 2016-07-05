《全球重要经济事件一览表》--7月5日-7月12日

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
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7月5日(二)
--中国外交部和陕西省政府举行“开放的中国：迈向世界的陕西”外交部第三场省区市全球推介活动。外交部长王毅、陕西省委书记娄勤俭、省长胡和平将分别致辞，外国驻华使节代表、工商界代表将发言(0100)。
北京--中国商务部召开7月初例行发布会(0200)。
伦敦--英国央行发布半年度金融稳定报告(0930)。
宾厄姆顿--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利就政策和经济发表讲话(1830)。
悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。
法兰克福--第八届欧洲央行统计会议，主题为“央行统计学--超越简单加总”(至7月6日)。发言嘉宾包括：欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特与劳滕施莱格、以及希腊央行总裁史托纳拉斯、前土耳其央行副总裁Turalay Kenc。
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在新版50欧元纸币的发布仪式上讲话(1205)。
7月6日(三)
--联合国秘书长潘基文将对中国进行访问(至10日)。
曼谷--泰国央行公布6月利率会议记录(0200)。
美国维斯塔尔--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利会见宾厄姆顿大学研究人士等，讨论经济发展项目(1200)。
华盛顿--美联储理事塔鲁洛参加华尔街日报主办的讨论会，主题为“监管与货币政策，以及二者的交集”(1300)。
华盛顿--美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，不会宣布利率声明。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉与央行执委普雷特在第八届欧洲央行统计会议上发表讲话。会议主题为“央行统计学--超越简单加总”(0700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0730)。
维也纳--奥地利财政委员会主席Bernhard Felderer对记者讲话(0800)。
马德里--西班牙央行总裁Luis Linde发表题为“稳定是复苏的前提”的演讲(0730)。
7月7日(四)
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“欧洲银行业的挑战”发表演讲(1600)。
东京--日本央行举行地区分行经理季度会议。央行总裁黑田东彦将发表简短讲话。
马德里--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在与西班牙银行业举行圆桌会议时致开幕词(1000)。
7月8日(五)
暂无重要经济事件公布。
7月9日(六)
上海--G20贸易部长会议(至10日)。
7月11日(一)
美国奥扎克湖--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说(1400)。
悉尼--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在悉尼银行及金融稳定会议中发表演说(0130)。
布鲁塞尔--欧元集团会议(1300)。
7月12日(二)
美国马凯特--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利就经济及美联储的角色发表演讲(2130)。
伦敦--英国央行公布最新金融政策委员会会议纪录(0830)。
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说(1335)。
悉尼--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济前景和货币政策发表演说(0230)。 (完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。