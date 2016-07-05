《全球汇市》澳元小跌，等待澳洲央行货币政策决定

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1139 1.1154 -0.13 +2.57 1.0860
美元/日圆 102.31 102.55 -0.23 -14.95 120.30
欧元/日圆 113.97 114.34 -0.32 -12.65 130.47
美元/瑞郎 0.9709 0.9708 +0.01 -3.08 1.0018
英镑/美元 1.3268 1.3289 -0.16 -9.97 1.4738
美元/加元 1.2868 1.2843 +0.19 -7.02 1.3839
美元/离岸人民币 6.6786 6.6741 +0.07 +1.68 6.5680
澳元/美元 0.7522 0.7534 -0.16 +3.40 0.7275
新西兰元/美元 0.7212 0.7226 -0.19 +5.67 0.6825
澳元/日圆 76.980 77.280 -0.39 -12.14 87.620
新西兰元/日圆 73.790 74.080 -0.39 -9.99 81.980
英镑/日圆 135.76 136.26 -0.37 -23.39 177.22
澳元/新西兰元 1.0428 1.0423 +0.05 -2.21 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 白云/王颖/许娜/陈宗琦；审校 王丽鑫/徐文焰/李婷仪)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。