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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 08:38 BJT

《全球汇市》澳元小跌，等待澳洲央行货币政策决定

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1139 1.1154 -0.13 +2.57 1.0860

美元/日圆 102.31 102.55 -0.23 -14.95 120.30

欧元/日圆 113.97 114.34 -0.32 -12.65 130.47

美元/瑞郎 0.9709 0.9708 +0.01 -3.08 1.0018

英镑/美元 1.3268 1.3289 -0.16 -9.97 1.4738

美元/加元 1.2868 1.2843 +0.19 -7.02 1.3839

美元/离岸人民币 6.6786 6.6741 +0.07 +1.68 6.5680

澳元/美元 0.7522 0.7534 -0.16 +3.40 0.7275

新西兰元/美元 0.7212 0.7226 -0.19 +5.67 0.6825

澳元/日圆 76.980 77.280 -0.39 -12.14 87.620

新西兰元/日圆 73.790 74.080 -0.39 -9.99 81.980

英镑/日圆 135.76 136.26 -0.37 -23.39 177.22

澳元/新西兰元 1.0428 1.0423 +0.05 -2.21 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 白云/王颖/许娜/陈宗琦；审校 王丽鑫/徐文焰/李婷仪)

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