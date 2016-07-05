《分析师观点2》台湾6月CPI年增0.9%合预期，分析师对央行9月是否降息看法分歧

路透台北7月5日 - 台湾主计总处周二公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.9%，符合市场预期。路透调查中值为年增0.94%。

6月CPI较上月经季调后则跌0.08%；6月趸售物价指数(WPI)较上年同 期跌2.67%；6月核心CPI较上年同期升0.80%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

6月 5月

CPI（较上年同期） +0.90 +1.23R

路透调查（较上年同期） +0.94 --

CPI（较上月，经季节调整） -0.08 +0.08

核心CPI（较上年同期） +0.80 +0.91

WPI（较上年同期） -2.67 -2.72R

注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。

**市场评论**

--日盛投顾分析师古竣文：

国际油价年跌幅收歛，加上食物类价格涨势较上月明显缩小，造成CPI的升势缩减。我们预估今年下半年的CPI增幅放缓至1%左右。

看起来央行9月最多再降一次重贴现率，目前市场对于通膨展望温和，经济复苏相当缓慢，且仍需观望国际变数。

--台新投顾分析师王凯民：

通膨率今年上半年会高一些，现在蔬果价格下来，本来我们认为下半年因油价去年下半年基期低的因素，也因近期油价走滑而缓解。

我们认为，英国脱欧事件若没有再恶化的话，央行9月应该不会再降息，因国发会景气指标明显复苏，通膨也温和维持一定成长，景气已经上来了，央行应该不会再降息。

**市场反应**

--台币兑美元 上日收报32.208。

--台湾加权股价指数 上日收在8,760.58点。

--指标10年期公债105/4期殖利率 收在0.7400%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾央行2016年6月底决议再将官方利率降息半码至1.375%，为连 续第四季降息，因经济表现疲弱。

--台湾官方此前再下修2016年经济成长率至1.47%(原估为成长2.32%) ，且通膨率修正至0.69%(原估为成长0.84%)。(完)

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