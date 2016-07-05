《分析师观点2》台湾6月CPI年增0.9%合预期，分析师对央行9月是否降息看法分歧

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透台北7月5日 - 台湾主计总处周二公布，6月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.9%，符合市场预期。路透调查中值为年增0.94%。
6月CPI较上月经季调后则跌0.08%；6月趸售物价指数(WPI)较上年同 期跌2.67%；6月核心CPI较上年同期升0.80%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
6月 5月
CPI（较上年同期） +0.90 +1.23R
路透调查（较上年同期） +0.94 --
CPI（较上月，经季节调整） -0.08 +0.08
核心CPI（较上年同期） +0.80 +0.91
WPI（较上年同期） -2.67 -2.72R
注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。
**市场评论**
--日盛投顾分析师古竣文：
国际油价年跌幅收歛，加上食物类价格涨势较上月明显缩小，造成CPI的升势缩减。我们预估今年下半年的CPI增幅放缓至1%左右。
看起来央行9月最多再降一次重贴现率，目前市场对于通膨展望温和，经济复苏相当缓慢，且仍需观望国际变数。
--台新投顾分析师王凯民：
通膨率今年上半年会高一些，现在蔬果价格下来，本来我们认为下半年因油价去年下半年基期低的因素，也因近期油价走滑而缓解。
我们认为，英国脱欧事件若没有再恶化的话，央行9月应该不会再降息，因国发会景气指标明显复苏，通膨也温和维持一定成长，景气已经上来了，央行应该不会再降息。
**市场反应**
--台币兑美元 上日收报32.208。
--台湾加权股价指数 上日收在8,760.58点。
--指标10年期公债105/4期殖利率 收在0.7400%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾央行2016年6月底决议再将官方利率降息半码至1.375%，为连 续第四季降息，因经济表现疲弱。
--台湾官方此前再下修2016年经济成长率至1.47%(原估为成长2.32%) ，且通膨率修正至0.69%(原估为成长0.84%)。(完)
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路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。