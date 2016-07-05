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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 08:29 BJT

《香港报摘》--信报7月5日

**头版头条**

--避险情绪仍然高涨，资金继续涌入黄金、白银等贵金属，现货金曾高见1,357.63美元，逼近英国脱欧公投翌日的两年高位。

**其他**

--西部水泥 反向收购并入安徽海螺水泥 的交易告吹，市场消息称，因当局认为海螺仅透过交易将资产转移，而非真正去产能，故不予放行。

--台湾HTC虚拟实境（VR）头戴式设备Vive大热，伟仕控股 宣布成为Vive中国区B2C传统IT渠道和B2B非指定行业总代理，涵盖线上、线下及行业间销售渠道。

--利福国际 上半年投资收入将转变为负2亿港元，对同期业绩造成不利影响。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校)

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