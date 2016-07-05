中国个股：天海投资拟以60亿美元收购美国IMI，国华人寿借道参与

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
路透上海7月5日 - 天津天海投资发展股份有限公司 周一晚公告称，拟以60.09亿美元现金并购美国IT供应链综合服务商Ingram Micro Inc（IMI） ，天海投资大股东国华人寿亦将间接参与此次并购。
公告显示，此次并购案中，天海投资对IMI的出价为38.9美元／股，合并后IMI将成为天海投资全资子公司。本次收购资金来源包括自有资金、银行借款和联合投资，其中公司自有资金87亿元人民币，国华人寿投资40亿元，剩余部分为银行借款。
天海投资和国华人寿将各自应出资额投入上海标基投资合伙企业，后者注册在上海自贸区，注册资本为127.001亿元。设立上海标基目的是通过直接或间接方式对IMI进行股权投资，为投资者实现良好的资本收益。
国华人寿目前持有天海投资14.45%股权，为第二大股东。天海投资第一大股东为海航集团旗下海航物流集团。
本次并购交易已获IMI董事会及股东会通过，并已通过中国、美国、南非、印度、巴西、加拿大等国的反垄断审查，尚需取得天海投资股东会和国内相关部委、及欧盟、墨西哥和瑞士的反垄断审查等。
天海投资将通过此次并购，从原本的航运主业拓展进入IT供应链综合服务行业。天海投资去年底的净资产为121.36亿元人民币，此次收购金融是公司净资产逾三倍。
IMI是一个全球性的IT产品分销及技术解决方案、移动设备及生命周期服务、电子商务供应链解决方案及云服务的提供者，分销成千上万的技术产品，在全球45个国家设立网点。2015财年IMI营收达430亿美元，净利2.15亿美元。
天海投资自2月19日起连续停牌，筹划重大资产重组，停牌前收报6.11元。因重组材料尚需上海证交所事后审核，公司将继续停牌。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
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路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。