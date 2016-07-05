《香港重要政经日程》--7月5日-7月8日

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
================== 今日重要政经消息=================
7月5日（周二）
*08:30 博鳌亚洲论坛香港金融合作会议。
*11:00 渣打财富管理下半年投资展望简报会。
*11:00 星展唯高达下半年香港股票市场策略分析简报会。
11:00 协鑫新能源 股东特别大会。
11:30 海航国际 股东特别大会。
14:00 华谊腾讯娱乐 股东特别大会。
14:30 建银国际中港市场下半年展望发布会。
15:30 世邦魏理仕香港商业房地产市场2016年上半年回顾及下半年展望新闻发布会。
================== 近期重要政经消息=================
7月6日（周三）
永丰集团 首日挂牌。
公布6月份香港PMI。
10:00 恒发洋参 股东特别大会。
15:30 汉国置业 股东特别大会。
16:00 上置集团 股东特别大会。
16:30 建业实业 股东特别大会。
7月7日（周四）
公布6月底止外汇储备资产数字。
09:30 联想集团 股东周年大会。
7月8日（周五）
东方证券 首日挂牌。
10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。