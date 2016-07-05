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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 08:34 BJT

《香港重要政经日程》--7月5日-7月8日

================== 今日重要政经消息=================

7月5日（周二）

*08:30 博鳌亚洲论坛香港金融合作会议。

*11:00 渣打财富管理下半年投资展望简报会。

*11:00 星展唯高达下半年香港股票市场策略分析简报会。

11:00 协鑫新能源 股东特别大会。

11:30 海航国际 股东特别大会。

14:00 华谊腾讯娱乐 股东特别大会。

14:30 建银国际中港市场下半年展望发布会。

15:30 世邦魏理仕香港商业房地产市场2016年上半年回顾及下半年展望新闻发布会。

================== 近期重要政经消息=================

7月6日（周三）

永丰集团 首日挂牌。

公布6月份香港PMI。

10:00 恒发洋参 股东特别大会。

15:30 汉国置业 股东特别大会。

16:00 上置集团 股东特别大会。

16:30 建业实业 股东特别大会。

7月7日（周四）

公布6月底止外汇储备资产数字。

09:30 联想集团 股东周年大会。

7月8日（周五）

东方证券 首日挂牌。

10:00 银泰商业 在中国举行股东周年大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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