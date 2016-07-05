长江期货：中国期指多头进攻意愿增强

中国房地产：济南出台限购政策，本市居民在部分区域限购两套住房
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
以下内容节选自7月5日的《期货日报》：
周一，市场情绪转好，股指期货合约全线上涨。IF、IH、IC主力合约分别上涨1.84%、1.44%、1.85%。沪深300股指期货四份合约持仓量增加1933手至43048手，升至今年6月以来最高水平。持仓量的大幅回升，表明部分前期离场的资金再度回归。
数据显示，前20名席位在IF1607合约上合计共持买单25373手、卖单25199手。主力净多持仓量174手，较前一交易日缩减868手。主力净持仓量降至近期低位，笔者推测主要由于随着市场的大幅上涨，部分主力空方进行了卖出套保的选择。前20空方合计增持卖单1431手，超过前20多方合计增持买单563手。具体席位上，华泰期货、乾坤期货、中信期货、五矿经易期货席位分别增持卖单528手、318手、249手、203手，幅度较大。主力多方席位上，未有席位增持买单超过200手。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0666 1.0600 +0.62 +1.46 1.0513 美元/日圆 113.15 114.18 -0.90 -3.18 116.87 欧元/日圆 120.71 121.02 -0.26 -1.97 123.14 美元/瑞郎 1.0046 1.0122 -0.75 -1.30 1.0178 英镑/美元 1.2150 1.2043 +0.89 -1.51 1.2336 美元/加元 1.3055 1.3173 -0.90 -2.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.8152 6.8584 -0.63 -2.26 6.9726 澳元/美元
路透上海1月17日 - 中国交通银行首席经济学家连平周二表示，中国经济增长可能继续放缓，中国企业和居民的全球资产配置需求、避险需求和套利需求依然较强，中美利差仍将处在低位，因此人民币兑美元汇率今年仍有贬值压力。