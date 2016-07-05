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亚洲 | 2016年 7月 5日 星期二 08:46 BJT

长江期货：中国期指多头进攻意愿增强

以下内容节选自7月5日的《期货日报》：

周一，市场情绪转好，股指期货合约全线上涨。IF、IH、IC主力合约分别上涨1.84%、1.44%、1.85%。沪深300股指期货四份合约持仓量增加1933手至43048手，升至今年6月以来最高水平。持仓量的大幅回升，表明部分前期离场的资金再度回归。

数据显示，前20名席位在IF1607合约上合计共持买单25373手、卖单25199手。主力净多持仓量174手，较前一交易日缩减868手。主力净持仓量降至近期低位，笔者推测主要由于随着市场的大幅上涨，部分主力空方进行了卖出套保的选择。前20空方合计增持卖单1431手，超过前20多方合计增持买单563手。具体席位上，华泰期货、乾坤期货、中信期货、五矿经易期货席位分别增持卖单528手、318手、249手、203手，幅度较大。主力多方席位上，未有席位增持买单超过200手。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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